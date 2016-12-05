Новый большой бассейн появится до конца года в Ростове

Двухэтажный бассейн площадью порядка 8,6 тысячи квадратных метров строится с конца 2014 года. Он состоит из двух плавательных чаш 50х25 и 10х6, тренажерных залов и досуговых помещений (шахматы, шашки и т.д.). Ежедневно бассейн смогут посещать около 400 человек.