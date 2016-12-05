Новый большой бассейн появится до конца года в Ростове

Двухэтажный бассейн площадью порядка 8,6 тысячи квадратных метров строится с конца 2014 года. Он состоит из двух плавательных чаш 50х25 и 10х6, тренажерных залов и досуговых помещений (шахматы, шашки и т.д.). Ежедневно бассейн смогут посещать около 400 человек.
"Бассейн ЮФУ включен в перечень участников федерального проекта "500 бассейнов" и будет являться неотъемлемой частью спортивной зоны студенческого кампуса, объединяющей в себе перспективные объекты спортивной инфраструктуры (спортивный комплекс, стадион, велодорожки)", — отмечают в пресс-службе.
Стоимость проекта — 757,5 тысячи рублей. Их выделили из федерального, областного бюджетов и собственных средств университета. Бассейн расположен на пересечении улиц Зорге и Благодатной. Администрация университета еще не решила, будет ли бассейн доступен для жителей города.
По данным СМИ, на днях ЮФУ оштрафовали на миллион рублей за нецелевое использование земли по улице Благодатной. Участок, выделенный под строительство многоквартирных домов и общежитий, использовался для платной парковки.
Сейчас в городе действуют бассейны при школе олимпийского резерва №22 на улице 1-й Конной Армии, "Бриз" на Крепостном, при Донском государственном техническом университете (ДГТУ) на площади Гагарина.