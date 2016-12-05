Около 23 млн рублей выделили в Ростове на уборку административных зданий

"Ежемесячно на содержание и уборку объектов управления будет выделяться около 2 миллионов рублей, основная часть выделена на уборку здания по Большой Садовой, 47" - указано в условиях закупки.
В условиях закупки определено, что в административное задание требуются дворник, уборщица и ответственный работник на 5-7-дневную рабочую неделю.
При этом в документе подробно расписаны обязанности техперсонала, такие как удаления следов пальцев на перилах и зеркалах и вынос мусора.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 19 декабря.