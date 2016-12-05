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Производство инвалидных колясок для дайверов запустят к лету в Ростове

5 декабря 2016, 07:37
Каждый человек с ограниченными возможностями уже к лету следующего года сможет заняться дайвингом или поплавать в бассейне на собственной прогулочной инвалидной коляске благодаря изобретению жителя Таганрога Игоря Скикевича, сообщил журналисту RostovGazeta сам изобретатель.

Пятидесятилетний инвалид первой группы придумал первое в России приспособление для инвалидной коляски, позволяющее погрузиться под воду. Управлять "Барракудой", а именно так называется самоходный подводник Скикевича, можно при помощи ее же собственных колес, широкого плавника и движителей.

"Конструкция изобретения разбирается и легко монтируется на инвалидную коляску. Человек на ней полностью контролирует все процессы в момент погружения под воду и может комфортно перемещаться наравне с дайверами", - говорит изобретатель.

Перемещаться под водой могут люди на инвалидном кресле, без нижних конечностей и больные ДЦП. Скикевич — сам инвалид первой группы. После разрыва спинного мозга из-за грубейшей ошибки врачей и последующего удаления шейного позвонка в 2007 году он прикован к инвалидной коляске. С этого года он начинает работать над изобретениями, позволяющими вернуться к прежней жизни.


"Мы разработали четыре взрослых коляски различных модификаций для людей с ограниченными возможностями и две детских. В проекте еще одна коляска для взрослых. В зависимости от их востребованности серийное производство изобретения начнется уже к лету следующего года", — отметил он.

Помимо подводной инвалидной коляски, Скикевич разработал также некий аналог внедорожника — коляску-трансформер, позволяющую передвигаться по горной местности, по снегу и в собачьих упряжках. В ближайшее время Скикевич на одном из своих изобретений намерен установить мировой рекорд, а погружение под воду сделать паралимпийским видом спорта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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