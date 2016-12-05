Производство инвалидных колясок для дайверов запустят к лету в Ростове

Перемещаться под водой могут люди на инвалидном кресле, без нижних конечностей и больные ДЦП. Скикевич — сам инвалид первой группы. После разрыва спинного мозга из-за грубейшей ошибки врачей и последующего удаления шейного позвонка в 2007 году он прикован к инвалидной коляске. С этого года он начинает работать над изобретениями, позволяющими вернуться к прежней жизни.