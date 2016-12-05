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Пять дней в части Ростова будут выключать электричество

5 декабря 2016, 04:49
В Ростове-на-Дону в части города с понедельника по пятницу будут проходить отключения света из-за техработ, сообщает компания "Донэнерго".

В понедельник свет выключили на улицах 30-летия Октября и Каледонская.

Во вторник электричества не будет на проспектах Коммунистический и Стачки.

В среду без электричества останутся улицы Ульяновская, Донская и переулок Соборный.

В четверг свет выключат по улицам Вересаева, Щаденко, Камо, Минина, Саранская, Щорса и в переулке Летном.

В пятницу без света останутся улицы Магнитогорская, Степная Вторая, Третья, Четвертая, переулки Буковый, Строительный и Дозорный.

По данным горадминистрации, во вторник также пройдут отключения электричества на улицах Солидарности,  Щербакова, Двинская, Печерская, Лесозащитная, Абаканская, Медногорская, Арефьева, Мурлычева, 8-я, 10-я, 12-я, 14-я Линия, Майская, Ченцова, Искусственная, Комсомольская.

Также на это время света не будет в переулке Орехово-Зуевский, на проспектах Стачки, Коммунистический.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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