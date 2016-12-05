Ростовский "Астон" сбывает сомнительное зерно — Россельхознадзор

"Сама декларация, может быть, и была, но она отсутствовала в сопроводительных документах товара. Соответственно, нельзя идентифицировать конкретную партию", — отметил он.
Во время проверки Россельхознадзору не удалось подтвердить информацию о годе выпуска зерна, его происхождении, безопасности и дальнейшем назначении, за что компанию сейчас привлекают к административной ответственности в Арбитражном суде Ростовской области. За нарушение технических регламентов в отношении безопасности зерна "Астону" грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Компания "Астон" производит ингредиенты для пищевой промышленности и компоненты для комбикормов. В ее структуре — шесть сельхозпредприятий, общая площадь которых — порядка 40 тысяч гектаров.