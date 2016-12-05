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Ростовский "Астон" сбывает сомнительное зерно — Россельхознадзор

5 декабря 2016, 11:50
Россельхознадзор предотвратил сбыт зерна без декларации одним из крупнейших производителей продуктов питания в России - ростовской компанией "Астон", сообщил журналисту RostovGazeta замначальника отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Руслан Гуагов.

"Сама декларация, может быть, и была, но она отсутствовала в сопроводительных документах товара. Соответственно, нельзя идентифицировать конкретную партию", — отметил он.

Во время проверки Россельхознадзору не удалось подтвердить информацию о годе выпуска зерна, его происхождении, безопасности и дальнейшем назначении, за что компанию сейчас привлекают к административной ответственности в Арбитражном суде Ростовской области. За нарушение технических регламентов в отношении безопасности зерна "Астону" грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Компания "Астон" производит ингредиенты для пищевой промышленности и компоненты для комбикормов. В ее структуре — шесть сельхозпредприятий, общая площадь которых — порядка 40 тысяч гектаров.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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