Велоцентр открылся на Дону после реконструкции

"Работы по реконструкции здания велоцентра завершились в октябре. В прошлом месяце проводилось укомплектование оборудованием и спорттренажерами. Также специалисты провели благоустройство прилегающей территории. В результате был оборудован крытый двор со стойками для велосипедов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что было закуплено 11 спортвелосипедов, спецавто для сопровождения спортсменов.
В данный момент комплекс имеет учебный класс, зал с 12 тренажёрами, раздевалки с душевыми, методический кабинет, мастерскую, хранилище для велосипедов и медкабинет.
Кроме того, велобазу обеспечили новой системой отопления, освещения и канализации.