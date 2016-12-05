Велоцентр открылся на Дону после реконструкции

"Работы по реконструкции здания велоцентра завершились в октябре. В прошлом месяце проводилось укомплектование оборудованием и спорттренажерами. Также специалисты провели благоустройство прилегающей территории. В результате был оборудован крытый двор со стойками для велосипедов", - сказано в сообщении.