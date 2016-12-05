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Велоцентр открылся на Дону после реконструкции

5 декабря 2016, 07:11
В Семикаракорске Ростовской области открылся велоцентр Velodon после реконструкции и капремонта, сообщает в понедельник облправительство.

"Работы по реконструкции здания велоцентра завершились в октябре. В прошлом месяце проводилось укомплектование оборудованием и спорттренажерами. Также специалисты провели благоустройство прилегающей территории. В результате был оборудован крытый двор со стойками для велосипедов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что было закуплено 11 спортвелосипедов, спецавто для сопровождения спортсменов.

В данный момент комплекс имеет учебный класс, зал с 12 тренажёрами, раздевалки с душевыми, методический кабинет, мастерскую, хранилище для велосипедов и медкабинет.

Кроме того, велобазу обеспечили новой системой отопления, освещения и канализации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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