Вертолетное поле в Ростове предложили соединить с Портовой

"Сейчас началось возведение дороги по улице Второй Володарской в районе вертолетного поля. Предлагается сделать выезды на Портовую по переулкам Первый, Второй, Третий Поселковый, чтобы разгрузить пробку в часы пик", - сказано в сообщении.
Ростовчанин добавил, что если начали делать дорогу, то она должна быть многофункциональной и соединять все переулки и подъезды к домам.
Кроме того, другой местный житель в этом же сервисе предложил новую объездную дорогу, которая поможет разгрузить въезд в Ростов со стороны Таганрога и мост на Малиновского.