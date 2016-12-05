Вертолетное поле в Ростове предложили соединить с Портовой

"Сейчас началось возведение дороги по улице Второй Володарской в районе вертолетного поля. Предлагается сделать выезды на Портовую по переулкам Первый, Второй, Третий Поселковый, чтобы разгрузить пробку в часы пик", - сказано в сообщении.