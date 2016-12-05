rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вертолетное поле в Ростове предложили соединить с Портовой

5 декабря 2016, 09:11
Житель Ростова-на-Дону предложил соединить дорогу в районе вертолетного поля с улицей Портовой, это обращение появилось в сервисе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Сейчас началось возведение дороги по улице Второй Володарской в районе вертолетного поля. Предлагается сделать выезды на Портовую по переулкам Первый, Второй, Третий Поселковый, чтобы разгрузить пробку в часы пик", - сказано в сообщении.

Ростовчанин добавил, что если начали делать дорогу, то она должна быть многофункциональной и соединять все переулки и подъезды к домам.

Кроме того, другой местный житель в этом же сервисе предложил новую объездную дорогу, которая поможет разгрузить въезд в Ростов со стороны Таганрога и мост на Малиновского.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28