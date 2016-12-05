Закон о "детях войны" в ближайшее время принят не будет - ЗС

Происходит это из-за того, что в РФ нет единого федерального закона, прописывающего критерии отбора в данную категорию населения и то, какие льготы и виды помощи им положены. А в условиях, когда из всех регионов России только 10, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не имеют дефицита бюджета, принять закон на региональном уровне без федерального обеспечения практически нереально.