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Закон о "детях войны" в ближайшее время принят не будет - ЗС

5 декабря 2016, 06:29
Законопроект о "детях войны" вряд ли будет принят в Ростовской области в ближайшее время, следует из сообщения регионального Законодательного собрания.

"У регионов есть формальная возможность принимать законы в данной сфере, но вот на практике это сделать невозможно", - сказано в сообщении.

Происходит это из-за того, что в РФ нет единого федерального закона, прописывающего критерии отбора в данную категорию населения и то, какие льготы и виды помощи им положены. А в условиях, когда из всех регионов России только 10, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не имеют дефицита бюджета, принять закон на региональном уровне без федерального обеспечения практически нереально.

Отмечается, что решение по проблеме "детей войны" должно быть вынесено на федеральном уровне.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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