Более 8,5 ч отстояли в пробке жители Ростова в субботу

Практически остановилось движение на пересечении улицы Красноармейской и Ворошиловского проспекта, а также на Буденновском проспекте на углах с улицами Красноармейской и Текучева. На большинстве остальных центральных улиц скорость движения автопотока не превышает 25 километров в час.