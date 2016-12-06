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Более 8,5 ч отстояли в пробке жители Ростова в субботу

6 декабря 2016, 10:53
Центральная часть Ростова-на-Дону стоит в привычной вечерней пробке, следует из информации сервиса Яндекс.Пробки.

Практически остановилось движение на пересечении улицы Красноармейской и Ворошиловского проспекта, а также на Буденновском проспекте на углах с улицами Красноармейской и Текучева. На большинстве остальных центральных улиц скорость движения автопотока не превышает 25 километров в час.

По данным СМИ, в минувшие выходные ростовчане провели в пробке от Привокзальной площади до Театрального проспекта свыше 8,5 часов.  Еще одна продолжительная вынужденная остановка наблюдалась в центре города 1 декабря, в ней горожане простояли свыше 6 часов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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