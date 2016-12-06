Дальний Восток становится ближе

Это вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2, а также ТЭЦ в городе Советская Гавань. Кроме того, компания участвует и в крупном гидроэнергетическом проекте региона — строительстве Нижне-Бурейской ГЭС.
Особенный регион
Отправной точкой развития энергетики Дальнего Востока стал 1912 год, когда во Владивостоке была построена первая ТЭЦ. Дальнейшее развитие экономики края и его энергетики определили особенности географии региона: огромные природные богатства и сложность их освоения, удаленность от центра России и близость к океанскому побережью, большая территория и невысокая плотность населения. Возможно, ни один российский регион не развивался таким извилистым и трудным путем, как занимающий 36% территории страны Дальний Восток.
Крупные Бурейская и Зейская ГЭС суммарной мощностью 3,3 ГВт, Хабаровские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 мощностью свыше 1,1 ГВт, Нерюнгринская ГРЭС соседствуют с сотнями дизельных электростанций, обслуживающих один-два небольших поселка. Также здесь расположены десятки объектов, которые подобно Майской ГРЭС в Советской Гавани, Артемовской ТЭЦ и Комсомольской ТЭЦ-1 были введены в строй еще в 1930‑х годах и к настоящему моменту давно выработали свой ресурс.
Все четыре проекта направлены на значительное изменение энергетической ситуации в регионе, начиная с количества вырабатываемой энергии и заканчивая ее стоимостью и экологической чистотой работающих станций.
На сегодняшний день потенциал предприятий, входящих в состав «Силовых машин», позволяет удовлетворить потребности заказчика практически во всех видах энергомашиностроительного оборудования: от турбин до котлов и трансформаторов.
Готовность номер один
Две паровые турбины с регулируемым теплофикационным отбором пара мощностью 63 МВт каждая в 2015 году поставил для ТЭЦ в Советской Гавани Калужский турбинный завод (КТЗ). По словам главного конструктора СКБ КТЗ Леонида Музарева, оборудование было разработано специально для данного объекта: «Особенность турбин, изготовленных для ТЭЦ «Советская Гавань», — высокое давление свежего пара, которое составляет 13 МПа. Турбина является однокорпусной, ротор — цельнокованый».
Еще одним предприятием «Силовых машин», которое принимает участие в работах для Советской Гавани, стал Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», изготовивший для энергоблоков ТЭЦ три новых котла паропроизводительностью 210 тонн пара в час каждый. При их конструировании была применена ступенчатая схема сжигания топлива, которая за счет снижения уровня кислорода и температуры факела позволяет улучшить экологические показатели оборудования. В настоящее время котлы, изготовленные для Советской Гавани в Таганроге, как и турбины КТЗ, доставлены на станцию.
В зоне вечной мерзлоты
Активное участие принимают «Силовые машины» и в изготовлении оборудования для Якутской ГРЭС-2. Новая электростанция заменит изношенные мощности действующей ГРЭС, которая обеспечивает 94% электропотребления девяти районов Республики Саха (Якутия) и 54% теплопотребления ее столицы — Якутска. Установленная электрическая мощность новой Якутской ГРЭС-2 составит 193 МВт, тепловая — 469 Гкал/ч.
Отличительная черта ГРЭС — ее расположение в зоне вечной мерзлоты, которое предполагает целый ряд конструктивных особенностей как для самого здания станции, так и для применяемого на ней оборудования. Так, фундаментная плита здания станции в условиях вечной мерзлоты установлена на сваях на высоте трех метров над землей. При этом температура в районе Якутска зимой опускается до –64°С. Объектов, подобных станции, в регионе не строили с 80‑х годов, так что и в новом проекте впервые применен ряд современных технических решений.
«Котлы-утилизаторы, спроектированные для Якутской ГРЭС-2, обладают высокой устойчивостью к термоударам и низкой тепловой инерционностью, что позволит осуществить быстрый запуск этого оборудования, — говорит инженер-конструктор Таганрогского проектно-конструкторского центра Александр Колесников. — Также в котлах этой модификации предусмотрена возможность бесперебойной работы при сейсмическом воздействии интенсивностью до 7 баллов. Учитывалось при проектировании и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры в районе Якутской ГРЭС-2. Это условие существенно повлияло на массогабаритные параметры и конструктивное исполнение отдельных узлов».
Генеральный подряд
В проекте по строительству второй очереди Благовещенской ТЭЦ «Силовые машины» являются генеральным подрядчиком. После сооружения второй очереди станции ее установленная электрическая мощность составила 400 МВт, тепловая — 1005 Гкал/ч.
Благовещенская ТЭЦ — самая молодая в дальневосточной четверке. Ее первая очередь полностью вступила в строй в 1985 году. Проект ТЭЦ предусматривал и вторую очередь, но строительство прервалось из-за экономических проблем середины девяностых. В результате недостаток мощностей привел к тому, что станция приостановила выдачу технических условий на новые подключения к сетям. Исчерпан был и запас тепловой мощности на котельных, отапливающих жилищный фонд. Для активно развивающегося Благовещенска это означало приостановку многих планов, так что включение ТЭЦ в перечень наиболее приоритетных объектов региона более чем оправдано.
Контракт, заключенный между «Силовыми машинами» и ЗАО «Благовещенская ТЭЦ», стопроцентным дочерним зависимым обществом «РусГидро», предусматривал осуществление строительно-монтажных работ по восстановлению ранее законсервированной стройплощадки, изготовление и поставку всего необходимого оборудования, а также пусконаладочные работы. В перечень оборудования вошла паровая турбина мощностью 120 МВт в комплекте с турбогенератором, генератор с системами возбуждения, пылеугольный паровой котел, а также силовой и блочный трансформаторы мощностью 160 и 25 МВА.
Новогодний пуск
В канун 2016 года «Силовые машины» завершили реализацию первого этапа строительства второй очереди Благовещенской ТЭЦ. Новая очередь была пущена. «Силовые машины» осуществили это благодаря консолидации разнопрофильных компетенций, имеющихся у компании.
Функционирование всех задействованных подразделений и площадок координировалось в рамках единого комплексного сетевого графика. По словам руководителя проекта Владимира Мирзака, особенностью проекта были не только сжатые сроки строительства. «Многие работы приходилось осуществлять «с колес», и за то время, которое обычно уходит на изучение документации, мы успевали заключить контракты, закупить оборудование и приступить к выполнению. В условиях, когда счет времени шел на часы, четкое выполнение технических процедур становилось особенно важным. Не последним фактором, определившим успех проекта, стало внедрение в компании системы SAP, а также программы Oracle Primavera, позволяющих поднять управление проектами до уровня мировых стандартов», — рассказывает Владимир Мирзак.
Особенность проекта также состояла в том, что реализация велась на площадке уже работающей первой очереди станции. К тому же не все объекты строились с нуля: часть конструкций, возведенных в конце 80‑х — начале 90-х, была восстановлена и встроена в новые здания. «Чтобы соответствовать размерам машины предшествующей модели, конструкторы завода усовершенствовали систему охлаждения нового турбогенератора для Благовещенской ТЭЦ, — говорит главный конструктор турбогенераторов завода «Электросила» Олег Антонюк. — Установлен другой вентилятор, другой направляющий аппарат системы охлаждения обмотки статора. Кроме того, в машине использована изоляция с повышенной теплопроводностью».
Все свое
Еще одной важной составляющей успеха проекта стало наличие у «Силовых машин» собственного производства. После подписания контракта работы по его исполнению начались параллельно на стройплощадке в Благовещенске и на производстве — в Санкт-Петербурге и Таганроге.
Говоря о технических особенностях оборудования, следует отметить турбогенератор, спроектированный и изготовленный на заводе «Электросила», и котел, спроектированный специалистами барнаульского филиала Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик».
По требованиям контракта новый, более мощный генератор необходимо было совместить с параметрами зданий, построенных в 1980‑е. Достигнуть нужного результата помогло конструктивное изменение системы охлаждения машины, позволившее вместо водорода использовать воздух, а также выполнение обмотки статора с использованием изоляционных материалов с повышенными показателями теплопроводности. В итоге турбогенератор Т3ФП-130 смог сохранить габариты модели ТВФ-110, приобретая при этом 20 МВт дополнительной мощности.
Что касается котла, то одной из важнейших задач при его изготовлении стало соблюдение требований экологической безопасности. Для снижения выброса оксидов азота применены низкоэмиссионные горелки и ступенчатая система сжигания топлива. До 98% золы из уходящих газов улавливается теперь современными электрофильтрами, а шлак направляется по системе шлакоудаления в водный канал и на складирование. Таким образом, введение в строй нового энергетического объекта мощностью более 120 МВт и 188 Гкал/ч практически не увеличило экологическую нагрузку на город.
В целях экологической и технологической безопасности новый энергоблок в Благовещенске оснащен также автоматической системой управления, способной самостоятельно настраивать параметры работы.
На данный момент новый энергоблок успешно прошел аттестационные и гарантийные испытания. 200 часов проверок котлоагрегата № 5 и турбоагрегата № 4 подтвердили, что оборудование может работать в штатном режиме. До конца лета 2016 года на станции продолжатся завершающие работы. Будет реконструироваться топливоподача, достраиваться вспомогательные объекты, выполняться благоустройство. Далее «Силовым машинам» предстоит в течение двух лет выполнять гарантийные обязательства, в том числе консультируя персонал станции по вопросам, связанным с ее эксплуатацией.
Для «Силовых машин» участие в дальневосточных проектах — не только большая честь и ответственность, но и отличная возможность продемонстрировать такие приоритетные для компании принципы работы, как клиентоориентированность и комплексность подхода.
Наперекор стихии
Мощным ресурсом для дальневосточной энергетики всегда были и крупнейшие водные артерии региона — реки Зея, Амур, Бурея. Так, идет строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области и Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, оборудование для которых также поставят «Силовые машины».
Нижне-Бурейская ГЭС станет не только новым мощным генератором энергии для региона, но и возьмет на себя миссию по предотвращению наводнений. Станция будет так называемым контррегулятором Бурейской ГЭС, в строительстве которой, кстати, в свое время также принимали участие предприятия «Силовых машин». В ее функции в том числе будет входить выравнивание в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС, а также предотвращение подтоплений населенных пунктов.
Проектная мощность Нижне-Бурейской ГЭС составит 320 МВт, среднегодовая выработка — 1650 млн кВт•ч. Договор на поставку четырех гидроагрегатов мощностью по 80 МВт каждый для Нижне-Бурейской ГЭС был подписан в конце 2013 года, а ввод их в эксплуатацию запланирован до конца 2016 года. В числе отличительных особенностей проекта — экологически безопасная конструкция гидротурбин: полость шестиметрового рабочего колеса, в которой расположен механизм поворота лопастей, не будет заполнена маслом, что исключает возможность его протечек в воду. «В производстве таких узлов — экологически безопасных рабочих колес больших размеров — «Силовым машинам» нет равных, — говорит начальник конструкторского сектора радиально-осевых гидротурбин СКБ «Гидротурбомаш» ЛМЗ Алексей Роганов. — Также важной особенностью нижне-бурейских агрегатов станет современная проточная часть с новой лопастной системой, что позволит обеспечить максимально возможный КПД».
В соответствии с условиями договора «Силовые машины» спроектируют, изготовят и поставят заказчику четыре комплекта оборудования гидроагрегатов, каждый из которых включает в себя поворотно-лопастную гидротурбину в комплекте с системой автоматического управления, гидрогенератор в комплекте с системой возбуждения, а также вспомогательное оборудование гидроагрегата.