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Индексацию маткапитала заморозили на Дону на 3 года

6 декабря 2016, 08:44
Индексация материнского капитала в ближайшие 3 года в Ростовской области проводиться не будет, следует из документов, размещенных на сайте регионального Законодательного собрания.

"Накануне в законодательном органе области принят закон о приостановлении индексации материнского капитала на срок до 1 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Напомним, по областному закону от 18 ноября 2011 года маткапитал в Ростовской области ежегодно индексировался в соответствии с предполагаемым уровнем инфляции. Сумма установленного в 2012 году регионального материнского капитала равнялась 100 тысячам рублей, с учетом индексации прошлых лет в текущем году сумма выплаты составляет 117 тысяч 574 рубля. 


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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