Индексацию маткапитала заморозили на Дону на 3 года

Напомним, по областному закону от 18 ноября 2011 года маткапитал в Ростовской области ежегодно индексировался в соответствии с предполагаемым уровнем инфляции. Сумма установленного в 2012 году регионального материнского капитала равнялась 100 тысячам рублей, с учетом индексации прошлых лет в текущем году сумма выплаты составляет 117 тысяч 574 рубля.