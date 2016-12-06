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Иностранца с 1,5 кг героина в желудке задержали на Юге

6 декабря 2016, 07:22
Свыше 1, 5 килограмма героина обнаружили сотрудники Краснодарского аэропорта в желудке прилетевшего из Душанбе гражданина, сообщает Южное таможенное управление.

"Мужчина надеялся, что визуальный осмотр не выявит наркотики в его организме, но таможенники заметили странности в его поведении и направили его для медосвидетельствования в одну из краснодарских больниц", - сказано в сообщении.

Рентгеноскопический анализ показал наличие посторонних предметов в желудке 22-летнего южного гостя. После проведения медицинских процедур оказалось, что таджик перевозил в собственном организме 165 емкостей с героином общим весом свыше 1,5 килограмма. Отмечается, что это одна из крупнейших партий наркотиков, изъятых в ЮФО за последние годы.

Теперь незадачливому контрабандисту грозит до 20 лет тюремного срока.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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