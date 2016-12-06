На аренду автотранспорта для донских депутатов потратят 6,5 млн

Потенциальному подрядчику предстоит в течение 2017 года оказывать транспортные услуги депутатам Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва , для этого ему необходимо предоставить в аренду 12 автомобилей.
Сервисное обслуживание автотранспорта и его содержание будет осуществляться силами компании, которая выиграет конкурс. Также, по условиям контракта, победитель обязан выплачивать заработную плату водителям. Деньги выделены из областного и субсидий федерального бюджета.