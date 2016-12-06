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На Дону задержали 2 аферистов, обманувших 20 пенсионеров

6 декабря 2016, 05:26
В Ростовской области задержали двух местных жителей, которые в Москве обманули 20 пенсионеров на полмиллиона рублей, сообщает во вторник областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, фигуранты в возрасте 26 лет звонили пенсионерам и рассказывали, что им полагаются соцвыплаты. Пострадавшие выдавали информацию своих банковских карт, после чего с них похищались деньги", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у подозреваемых изъяли телефоны, ноутбук с базой данных потенциальных потерпевших и банковскую карту, с помощью которой совершались преступления.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Теперь задержанным грозит до пяти лет заключения. Сейчас фигуранты арестованы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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