На Дону задержали 2 аферистов, обманувших 20 пенсионеров

"По данным полиции, фигуранты в возрасте 26 лет звонили пенсионерам и рассказывали, что им полагаются соцвыплаты. Пострадавшие выдавали информацию своих банковских карт, после чего с них похищались деньги", - сказано в сообщении.
Уточняется, что у подозреваемых изъяли телефоны, ноутбук с базой данных потенциальных потерпевших и банковскую карту, с помощью которой совершались преступления.
По факту мошенничества завели уголовное дело. Теперь задержанным грозит до пяти лет заключения. Сейчас фигуранты арестованы.