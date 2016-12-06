Проверка началась по факту избиения школьницы под Ростовом

В социальных сетях появился ролик, где блондинку Любу жестоко избивает восьмиклассница Анастасия. Имена и лица фигурантов инцидента "раскрыли" пользователи сети. Настя наносит удары сопернице по лицу и кричит о том, что Люба увела ее жениха.