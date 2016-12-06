Проверка началась по факту избиения школьницы под Ростовом

"По факту избиения несовершеннолетней девочки проводится проверка, о результатах станет известно позже", - прокомментировал источник.
В социальных сетях появился ролик, где блондинку Любу жестоко избивает восьмиклассница Анастасия. Имена и лица фигурантов инцидента "раскрыли" пользователи сети. Настя наносит удары сопернице по лицу и кричит о том, что Люба увела ее жениха.
По сообщению одноклассников Анастасии, школьницу ждал строгий выговор в кабинете директора. Также ее поставили на учет в Инспекции по делам несовершеннолетних.