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Проверка началась по факту избиения школьницы под Ростовом

6 декабря 2016, 10:44
Видеозапись избиения школьницы в Морозовске тщательно изучают правоохранители региона, рассказал RostovGazeta источник, близкий к следствию.

"По факту избиения несовершеннолетней девочки проводится проверка, о результатах станет известно позже", - прокомментировал источник.

В социальных сетях появился ролик, где блондинку Любу жестоко избивает восьмиклассница Анастасия. Имена и лица фигурантов инцидента "раскрыли" пользователи сети. Настя наносит удары сопернице по лицу и кричит о том, что Люба увела ее жениха.

По сообщению одноклассников Анастасии, школьницу ждал строгий выговор в кабинете директора. Также ее поставили на учет в Инспекции по делам несовершеннолетних. 


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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