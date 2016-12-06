Ростовскому металлургическому заводу снова грозили банкротством

Из судебных документов следует, что РЭМЗ якобы задолжал ведущему в стране предприятию по производству электрометаллургического оборудования более 17,6 миллиона рублей. Предварительное заседание назначено на 26 декабря текущего года.
В конце ноября с заявлением о признании ростовского предприятия банкротом также обращалась компания из Волгограда "Вазметабразив", которая специализируется на производстве неметаллической минеральной продукции.
Ранее в этом году банкротный иск против РЭМЗ подавало московское предприятие, производящее промышленное оборудование "Далкос" из-за долга чуть более полумиллиона рублей, однако ростовский завод частично погасил его, и суд отказал в заявлении. Кроме того, областной арбитраж отставил без рассмотрения заявление столичной компании "Промышленное оборудование" против РЭМЗ.
"Ростовский электрометаллургический завод" - предприятие, производящее продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. Годовая проектная мощность предприятия превышает 730 тысяч тонн стали и 530 тысяч тонн сортового проката.