Ростовскому металлургическому заводу снова грозили банкротством

Ранее в этом году банкротный иск против РЭМЗ подавало московское предприятие, производящее промышленное оборудование "Далкос" из-за долга чуть более полумиллиона рублей, однако ростовский завод частично погасил его, и суд отказал в заявлении. Кроме того, областной арбитраж отставил без рассмотрения заявление столичной компании "Промышленное оборудование" против РЭМЗ.