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Ростовскому металлургическому заводу снова грозили банкротством

6 декабря 2016, 03:38
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление питерского концерна "Струйные технологии", который требует взыскать с Ростовский электрометаллургического завода долг в 17 миллионов рублей, следует из информации, размещенной в электронной картотеке дел.

Из судебных документов следует, что РЭМЗ якобы задолжал ведущему в стране предприятию по производству электрометаллургического оборудования более 17,6 миллиона рублей. Предварительное заседание назначено на 26 декабря текущего года.

В конце ноября с заявлением о признании ростовского предприятия банкротом также обращалась компания из Волгограда "Вазметабразив", которая специализируется на производстве неметаллической минеральной продукции.

Ранее в этом году банкротный иск против РЭМЗ подавало московское предприятие, производящее промышленное оборудование "Далкос" из-за долга чуть более полумиллиона рублей, однако ростовский завод частично погасил его, и суд отказал в заявлении. Кроме того, областной арбитраж отставил без рассмотрения заявление столичной компании "Промышленное оборудование" против РЭМЗ.

"Ростовский электрометаллургический завод" - предприятие, производящее продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. Годовая проектная мощность предприятия превышает 730 тысяч тонн стали и 530 тысяч тонн сортового проката.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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