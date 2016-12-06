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Супругов осудили на Дону за аферу с наследством на 500 тыс руб

6 декабря 2016, 10:03
В Сальском районе Ростовской области приговорили к условным срокам супругов, которых признали виновными в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает в среду областная прокуратура.

"Суд установил, что фигурантка, являясь сотрудницей администрации Ивановского сельпо, изготовила завещание от имени умершего человека, Согласно бумагам, участок земли и часть дома передавались мужу осужденной, который был полицейским", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по данному факту родственница умершего обратилась в силовые структуры. Сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.

Супругов оштрафовали на общую сумму 60 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы им определено условно в размере 2 лет 6 месяцев.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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