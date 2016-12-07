Альбом Басты возглавил рейтинг самых продаваемых на iTunes в 2016 году

Рейтинг самых продаваемых на iTunes в 2016 году возглавила первая часть альбома "Баста 5" музыканта из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко, об этом рэпер сообщил своим поклонникам в микроблоге в сети Instagram.

Вторая часть альбома заняла 3-е место в рейтинге. Баста поблагодарил своих поклонников за поддержку. Данные о самых продаваемых в уходящем 2016 году альбомах главная мировая музыкальная витрина iTunes опубликовала во вторник.