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Баста продолжит называть Децла "лохматым чмом"

7 декабря 2016, 10:06
Ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не прекратит называть российского исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) "лохматым ямом" после решения суда, сообщил журналистам сам рэпер.

В среду Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей вместо заявленного одного миллиона в качестве моральной компенсации после оскорбления исполнителя в сети.

"Я доволен решением суда и считаю его своей победой", - отметил рэпер.


Своего отношения к коллеге Баста не изменил. Он продолжает называть его "лохматым чмом" и для себя вычеркнул его из российской хип-хоп-культуры, назвав его "посторонним, забавным человеком". Баста продолжает "травить" шутки в сети, но новый трек об этой ситуации пообещал не записывать.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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