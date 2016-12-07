Баста продолжит называть Децла "лохматым чмом"

Своего отношения к коллеге Баста не изменил. Он продолжает называть его "лохматым чмом" и для себя вычеркнул его из российской хип-хоп-культуры, назвав его "посторонним, забавным человеком". Баста продолжает "травить" шутки в сети, но новый трек об этой ситуации пообещал не записывать.