Децл проигнорировал предложение о проверке шума в его квартире

Децл подал в суд на Басту из-за того, что он назвал его "лохматым чмом" в соцсетях. Конфликт между звездами произошел из-за клуба "Газгольдер", который основал Баста. По словам Децла, музыка из клуба мешает спать его ребенку.
"Квартира Децла находится в километре от клуба "Газгольдер". Мы предложили проверить уровень шума в его квартире. Но Децл не захотел, ничего не ответил", - сказал ростовский артист.
Кроме того, истец обвинил Басту в распространении наркотиков в его клубе.
"Теперь вы принципиально должны доказать, что это было на территории моего клуба", - заявил Баста.