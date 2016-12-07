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Децл проигнорировал предложение о проверке шума в его квартире

7 декабря 2016, 05:35
Музыкант Кирилл Толмацкий (Децл) проигнорировал предложение Василия Вакуленко (известен как Баста) проверить уровень шума в его квартире, который якобы стал причиной конфликта между артистами, заявил в ростовском суде Баста.

Децл подал в суд на Басту из-за того, что он назвал его "лохматым чмом" в соцсетях. Конфликт между звездами произошел из-за клуба "Газгольдер", который основал Баста. По словам Децла, музыка из клуба мешает спать его ребенку.

"Квартира Децла находится в километре от клуба "Газгольдер". Мы предложили проверить уровень шума в его квартире. Но Децл не захотел, ничего не ответил", - сказал ростовский артист.

Кроме того, истец обвинил Басту в распространении наркотиков в его клубе.

"Теперь вы принципиально должны доказать, что это было на территории моего клуба", - заявил Баста.  

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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