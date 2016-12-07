Децл пустит деньги Басты на благотворительность

Судья удовлетворила иск Децла частично, обязав репера возместить 50 тысяч рублей вместо заявленного одного миллиона, а текстовые и видеозаписи, на которых репер называет Децла "лохматым чмом", в социальной сети оставить. Убирать их не намерен и Баста.
"Нам неважно, какая сумма была удовлетворена, мы ее отдадим на благотворительность. Важен сам факт создания прецедента. Каждый человек имеет право на защиту своих интересов в суде", — говорит Лалаян.
По словам адвоката, Децл уже ознакомился с итогом дела и решением суда доволен.