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Децл пустит деньги Басты на благотворительность

7 декабря 2016, 12:35
Российский хип-хоп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) потратит на благотворительность 50 тысяч рублей, отсуженных у ростовского рэпера Басты (Василия Вакуленко) в среду за оскорбление чести и достоинства в социальной сети, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Роман Лалаян.

Судья удовлетворила иск Децла частично, обязав репера возместить 50 тысяч рублей вместо заявленного одного миллиона, а текстовые и видеозаписи, на которых репер называет Децла "лохматым чмом", в социальной сети оставить. Убирать их не намерен и Баста.

"Нам неважно, какая сумма была удовлетворена, мы ее отдадим на благотворительность. Важен сам факт создания прецедента. Каждый человек имеет право на защиту своих интересов в суде", — говорит Лалаян.

По словам адвоката, Децл уже ознакомился с итогом дела и решением суда доволен.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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