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Донские спасатели не справляются с проверкой всех необходимых объектов

7 декабря 2016, 06:03
В 2017 года из 30 тысяч объектов, подлежащих проверке, региональных сил хватит только на 12, заявил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

"В Главном управлении МЧС России вопросом проверок занималось около 70 человек. Ростовская область смогла выделить всего двух специалистов, то есть в следующем году будет проверено не более 12 объектов. Хотя проверены должны быть около 30 тысяч", - уточнил он.

По его словам, в текущем году приняты соответствующие меры в связи с передачей полномочий по государственному надзору в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от федерального на региональный уровень.

"Это большая проблема, несмотря на то что приняты все нормативно-правовые документы, сформирован список проверяемых объектов. Два человека не в состоянии провести необходимые проверки в полном объёме", - добавил Панов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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