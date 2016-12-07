Донские спасатели не справляются с проверкой всех необходимых объектов

"В Главном управлении МЧС России вопросом проверок занималось около 70 человек. Ростовская область смогла выделить всего двух специалистов, то есть в следующем году будет проверено не более 12 объектов. Хотя проверены должны быть около 30 тысяч", - уточнил он.
По его словам, в текущем году приняты соответствующие меры в связи с передачей полномочий по государственному надзору в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от федерального на региональный уровень.
"Это большая проблема, несмотря на то что приняты все нормативно-правовые документы, сформирован список проверяемых объектов. Два человека не в состоянии провести необходимые проверки в полном объёме", - добавил Панов.