Донские спасатели не справляются с проверкой всех необходимых объектов

"В Главном управлении МЧС России вопросом проверок занималось около 70 человек. Ростовская область смогла выделить всего двух специалистов, то есть в следующем году будет проверено не более 12 объектов. Хотя проверены должны быть около 30 тысяч", - уточнил он.