Фильм ростовского режиссера попал в лонг-лист "Золотого глобуса"

Фильм рассказывает о подростке из провинциального городка. Юноша фанатично верит в бога и в любой ситуации цитирует Библию. Окружающий мир он воспринимает как нечто пошлое и испорченное. Серебренников показал, как складываются отношения парня с окружающими и рассказал о попытках учителя биологии вернуть его к нормальной жизни.