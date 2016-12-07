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Фильм ростовского режиссера попал в лонг-лист "Золотого глобуса"

7 декабря 2016, 06:08
Кинокартина "Ученик" режиссера Кирилла Серебренникова, уроженца Ростова-на-Дону, попала в лонг-лист "Золотого глобуса", говорится на официальном сайте кинопремии.

"Ученик" представлен в номинации лучший фильм на иностранном языке.

Напомним, что кинокартина снята по мотивам произведения немецкого драматурга Мариуса фон Маенбурга. Ранее Серебренников поставил спектакль с одноименным названием в московском театре "Гоголь-Центр".

Фильм рассказывает о подростке из провинциального городка. Юноша фанатично верит в бога и в любой ситуации цитирует Библию. Окружающий мир он воспринимает как нечто пошлое и испорченное. Серебренников показал, как складываются отношения парня с окружающими и рассказал о попытках учителя биологии вернуть его к нормальной жизни.

Ранее картина получила специальный приз Франсуа Шале на Международном Каннском кинофестивале.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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