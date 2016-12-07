Фильм ростовского режиссера попал в лонг-лист "Золотого глобуса"

"Ученик" представлен в номинации лучший фильм на иностранном языке.
Напомним, что кинокартина снята по мотивам произведения немецкого драматурга Мариуса фон Маенбурга. Ранее Серебренников поставил спектакль с одноименным названием в московском театре "Гоголь-Центр".
Фильм рассказывает о подростке из провинциального городка. Юноша фанатично верит в бога и в любой ситуации цитирует Библию. Окружающий мир он воспринимает как нечто пошлое и испорченное. Серебренников показал, как складываются отношения парня с окружающими и рассказал о попытках учителя биологии вернуть его к нормальной жизни.
Ранее картина получила специальный приз Франсуа Шале на Международном Каннском кинофестивале.