Избитая под Ростовом требует от напавшей школьницы 4 млн руб

После того, как Анастасия узнала о связи взрослой Любы с ее парнем, она предложила девушке выйти "один на один". Пострадавшая отказалась, началась потасовка. Школьница схватила Любу за волосы и начала избивать со словами "это мой парень, ты не знала".

