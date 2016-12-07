rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Избитая под Ростовом требует от напавшей школьницы 4 млн руб

7 декабря 2016, 10:02
Девушка, которую школьница в Морозовске жестоко избила 2 декабря, хочет потребовать компенсацию в размере 4 миллионов рублей, об этом рассказала RostovGazeta сама пострадавшая Любовь Беркут.

Вечером на 23-летнюю Любу напала школьница Анастасия. Девушка избила соперницу со словами "это мой парень", все происходящее сняли на камеры мобильного телефона друзья разъяренной школьницы. Видео попало в сеть, после чего следственный комитет начал проверку.

"Очень хочу, чтоб ее наказали, чтобы она поняла, что так вести себя нельзя. Буду требовать компенсацию – 4 миллиона рублей за то, что Настя со мной сделала", - делится Беркут.

По словам девушки, она не была знакома с Анастасией и ее парнем, из-за которого школьница и избила ее.

"Я гуляла вечером одна, вдруг меня окликнули незнакомые парни, я остановилась. Ко мне подошли четверо – две девочки и два мальчика. Один из школьников сказал Насте, что я встречалась с ее молодым человеком", - рассказывает пострадавшая.

После того, как Анастасия узнала о связи взрослой Любы с ее парнем, она предложила девушке выйти "один на один". Пострадавшая отказалась, началась потасовка. Школьница схватила Любу за волосы и начала избивать со словами "это мой парень, ты не знала".

"Я написала заявление в полицию, сняла побои… У меня сильные ушибы ног, ходить даже тяжело. На улицу выйти страшно, на меня все пальцем показывают", - говорит девушка.

Избитая девушка с детства страдает эпилепсией, вместо обычной школы она посещала специнтернат. По некоторым данным, подозреваемая учится в 8-м классе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28