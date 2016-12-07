Избитая под Ростовом требует от напавшей школьницы 4 млн руб

Вечером на 23-летнюю Любу напала школьница Анастасия. Девушка избила соперницу со словами "это мой парень", все происходящее сняли на камеры мобильного телефона друзья разъяренной школьницы. Видео попало в сеть, после чего следственный комитет начал проверку.
"Очень хочу, чтоб ее наказали, чтобы она поняла, что так вести себя нельзя. Буду требовать компенсацию – 4 миллиона рублей за то, что Настя со мной сделала", - делится Беркут.
По словам девушки, она не была знакома с Анастасией и ее парнем, из-за которого школьница и избила ее.
"Я гуляла вечером одна, вдруг меня окликнули незнакомые парни, я остановилась. Ко мне подошли четверо – две девочки и два мальчика. Один из школьников сказал Насте, что я встречалась с ее молодым человеком", - рассказывает пострадавшая.
После того, как Анастасия узнала о связи взрослой Любы с ее парнем, она предложила девушке выйти "один на один". Пострадавшая отказалась, началась потасовка. Школьница схватила Любу за волосы и начала избивать со словами "это мой парень, ты не знала".
"Я написала заявление в полицию, сняла побои… У меня сильные ушибы ног, ходить даже тяжело. На улицу выйти страшно, на меня все пальцем показывают", - говорит девушка.
Избитая девушка с детства страдает эпилепсией, вместо обычной школы она посещала специнтернат. По некоторым данным, подозреваемая учится в 8-м классе.