Подведены итоги конкурса среди журналистов на премию В.В. Смирнова

«Очень приятно каждый год открывать новые имена в журналистики. Этот конкурс призывает всех задуматься о социальном предпринимательстве, а также вопросах меценатства и благотворительности. Мы рады, что количество работ остается достаточно большим, а качество растет и понимание проблематики конкурса становится глубже», - комментирует Елена Петровна Смирнова, председатель жюри конкурса.