Подведены итоги конкурса среди журналистов на премию В.В. Смирнова

5 декабря 2016 года объявлены победители и призеры второго ежегодного конкурса среди журналистов на премию имени В.В. Смирнова. 8 лауреатов получили денежные призы на общую сумму 500.000 рублей. Организаторами конкурса выступили Общественная палата Ростовской области, Союз журналистов Ростовской области и банк «Центр-инвест».
Основная тема конкурса – социальное предпринимательство. Журналисты из 9 регионов России предоставляли в конкурсную комиссию свои творческие работы, основная цель которых выявить лучшую практику реализации проектов социального предпринимательства в стране и рассказать о них посредством СМИ. Всего на конкурс поступило 122 работы, из которых жюри выбрало 8 лучших.
Первое место и главный приз 100.000 рублей от банка «Центр-инвест» получил Тимур Сазонов за цикл материалов о фермерской кооперации в газете «Крестьянин».
Второе место разделили Вера Волошинова (газета «Молот») и Ольга Борисова (газета «Сальская степь»). Каждый призер получил премию в размере 75.000 рублей.
Третье место и приз в размере 50.000 рублей получили 4 финалиста конкурса. Это Ксения Калиниченко, сайт «Городской репортер», Станислав Падалка, газета «Аргументы и факты на Дону», Кира Самусевич, газета «Вперед» и Виктория Некрасова, сайт «РБК-Юг».
Церемония награждения победителей конкурса имени В.В. Смирнова проходила в Доме журналистов Ростовского регионального отделения Союза журналистов России. На мероприятие пришли не только участники конкурса, но и друзья, коллеги и ученики профессора Смирнова.
«Очень приятно каждый год открывать новые имена в журналистики. Этот конкурс призывает всех задуматься о социальном предпринимательстве, а также вопросах меценатства и благотворительности. Мы рады, что количество работ остается достаточно большим, а качество растет и понимание проблематики конкурса становится глубже», - комментирует Елена Петровна Смирнова, председатель жюри конкурса.