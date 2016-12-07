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Поклонники Басты предложили выплатить компенсацию Децлу мелочью

7 декабря 2016, 09:15
Поклонники рэпера из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко, который называет себя Бастой, предложили музыканту выплатить компенсацию морального вреда музыканту Кириллу Толмацкому мелкими монетами, такие комментарии оставили подписчики звезды в сети Instagram.

Напомним, что Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону частично удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении морального вреда музыканта, выступающего под прозвищем Децл, против Василия Вакуленко.

Толмацкий оценил моральный вред, нанесенный ему Бастой, который назвал его в соцсетях "лохматым чмом", в миллион рублей. Однако суд принял решение взыскать с ответчика 50 тысяч рублей.

Поклонники ростовской звезды предложили отдать компенсацию Децлу монетами достоинством 50 и 10 копеек и предположили, что Кирилл потратит деньги на новый Iphone 7.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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