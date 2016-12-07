Проблемный дом ЖК "Европейский" сдадут на Дону в 2017 г

"Будет сдан многоквартирный дом № 9. Всего у комплекса 10 проблемных объектов долевого строительства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для продолжения строительства привлекли инвестора. Он потратил примерно 100 миллионов рублей на обеспечение поставки необходимых материалов.
Для вовлечения в оборот дополнительных жилплощадей были проведены мероприятия по корректировке проектной документации в четырех домах.
Всего для завершения стройработ нужно 600 миллионов рублей. Было предложено разбить все объекты на несколько пулов, затраты на окончание строительства которых не будут превышать по 200 миллионов рублей на каждый объект. Это позволит привлечь несколько инвесторов.