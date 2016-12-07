Ростовская область отстала от соседних регионов в "пельменном" рейтинге

Исходя из стоимости продуктов – муки, молока, яиц, соли, лука и мясного фарша, эксперты выяснили, сколько пельменей можно налепить на 1000 рублей. Получилось, что этой суммы жителям Дона хватит почти на 4 килограмма пельменей из говядины, 4,2 килограмма с начинкой из свинины и больше 8,1 килограмма с куриным фаршем.
По цене одного из самых популярных в нашей стране блюд Ростовская область уступила практически всем соседним регионам.
Так, по показателю "стоимость пельменей из говядины" Дон оказался на 36-м месте, а Воронежская область – на 9-м, Ставрополье – на 15-м, Волгоградская область – на 20-м месте. Кубань заняла только 38-ю строчку в рейтинге.