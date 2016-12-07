rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовская область отстала от соседних регионов в "пельменном" рейтинге

7 декабря 2016, 06:48
Приготовление одного килограмма пельменей с начинкой из говядины обходится хозяйкам Ростовской области в 253, 22 рубля, из свинины – в 234,73 рубля, курицы – 123,13 рубля, подсчитали аналитики портала Agro2b.ru.

Исходя из стоимости продуктов – муки, молока, яиц, соли, лука и мясного фарша, эксперты выяснили, сколько пельменей можно налепить на 1000 рублей. Получилось, что этой суммы жителям Дона хватит почти на 4 килограмма пельменей из говядины, 4,2 килограмма с начинкой из свинины и больше 8,1 килограмма с куриным фаршем.

По цене одного из самых популярных в нашей стране блюд Ростовская область уступила практически всем соседним регионам.

Так, по показателю "стоимость пельменей из говядины" Дон оказался на 36-м месте, а Воронежская область – на 9-м, Ставрополье – на 15-м, Волгоградская область – на 20-м месте. Кубань заняла только 38-ю строчку в рейтинге.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28