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Ростовский рэпер Баста опубликовал фото из здания суда

7 декабря 2016, 05:41
Музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, которого поклонники знают, как Басту, опубликовал фото из здания суда, где проходит слушание по иску Кирилла Толмацкого, выступающего под псевдонимом Децл, рэпер поделился снимком в сети Instagram.

Напомним, что судебное заседание по делу о защите чести, достоинстваи деловой репутации по иску Толмацкого началось сегодня на 10.30 по московскому времени. Поводом для обращения в суд послужила реплика Басты в отношении Децла, ростовский рэпер назвал в сети Twitter своего коллегу "лохматым чмом". Причиной возникших разногласий между музыкантами стала громкая музыка в клубе "Газгольдер", которая, по словам Децла, мешала спать его ребенку.

Поклонники поддержали ростовского музыканта и пожелали ему удачи. За первые полчаса фото Басты в суде набрало более 13 тысяч лайков.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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