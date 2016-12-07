Ростовский рэпер Баста опубликовал фото из здания суда

Напомним, что судебное заседание по делу о защите чести, достоинстваи деловой репутации по иску Толмацкого началось сегодня на 10.30 по московскому времени. Поводом для обращения в суд послужила реплика Басты в отношении Децла, ростовский рэпер назвал в сети Twitter своего коллегу "лохматым чмом". Причиной возникших разногласий между музыкантами стала громкая музыка в клубе "Газгольдер", которая, по словам Децла, мешала спать его ребенку.