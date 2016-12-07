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"Ростсельмаш" подал в суд на "Росагролизинг" из-за 354 млн руб

7 декабря 2016, 12:02
Комбайновый завод "Ростсельмаш" подал исковое заявление в арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с госкомпании "Ростагролизинг" свыше 354 миллионов рублей, следует из информации, опубликованной в картотеке дел в системе российского арбитража.

В группу компаний "Ростсельмаш" входят 13 производственных предприятий, специализирующихся на выпуске сельскохозяйственной техники. Производственные мощности расположены в Ростове-на-Дону, а также в США, Канаде и Европе. По данным ГК "Ростсельмаш", ее доля на мировом рынке сельхозтехники составляет 17%. В минувшем году компания компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 25,6 миллиона рублей, что в 2,6 раза превышает показатели 2014 года.

Агропромышленная лизинговая компания "Росагролизинг" специализируется на передаче сельхозтоваропроизводителям в России на условиях лизинга современной сельскохозяйственной техники и оборудования. Доля государства в уставном капитале компании составляет 99,9%. Уставной капитал лизинговой компании составляет 83 миллиарда рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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