"Ростсельмаш" подал в суд на "Росагролизинг" из-за 354 млн руб

В группу компаний "Ростсельмаш" входят 13 производственных предприятий, специализирующихся на выпуске сельскохозяйственной техники. Производственные мощности расположены в Ростове-на-Дону, а также в США, Канаде и Европе. По данным ГК "Ростсельмаш", ее доля на мировом рынке сельхозтехники составляет 17%. В минувшем году компания компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 25,6 миллиона рублей, что в 2,6 раза превышает показатели 2014 года.