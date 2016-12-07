Судебное заседание по иску Децла против Басты состоится в среду

Напомним, что Децл подал в суд на ростовского музыканта и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере миллиона рублей за то, что Вакуленко назвал Кирилла Толмацкого в своем микроблоге в Twitter "лохматым чмом". Конфликт между звездами произошел из-за клуба "Газгольдер", который основал Баста. По словам Децла, музыка из клуба мешает спать его ребенку.