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Судебное заседание по иску Децла против Басты состоится в среду

7 декабря 2016, 00:42
Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл, против рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, 7 декабря в 10.30 по московскому времени, следует из материалов дела.

Предварительное судебное заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда, состоялось 10 ноября текущего года.

Напомним, что Децл подал в суд на ростовского музыканта и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере миллиона рублей за то, что Вакуленко назвал Кирилла Толмацкого в своем микроблоге в Twitter "лохматым чмом". Конфликт между звездами произошел из-за клуба "Газгольдер", который основал Баста. По словам Децла, музыка из клуба мешает спать его ребенку.

Ранее ростовчанин сообщил в соцсетях, что намерен лично присутствовать на заседании суда, и представил результаты лингвистической экспертизы, из которой следует, что фраза "Децл - лохматое чмо" не является оскорблением.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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