Судебное заседание по иску Децла против Басты состоится в среду

Предварительное судебное заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда, состоялось 10 ноября текущего года.
Напомним, что Децл подал в суд на ростовского музыканта и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере миллиона рублей за то, что Вакуленко назвал Кирилла Толмацкого в своем микроблоге в Twitter "лохматым чмом". Конфликт между звездами произошел из-за клуба "Газгольдер", который основал Баста. По словам Децла, музыка из клуба мешает спать его ребенку.
Ранее ростовчанин сообщил в соцсетях, что намерен лично присутствовать на заседании суда, и представил результаты лингвистической экспертизы, из которой следует, что фраза "Децл - лохматое чмо" не является оскорблением.