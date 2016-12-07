УФАС оштрафовал "МРСК Юга" на 600 тыс руб

УФАС принял решение о привлечении компании к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 600 тысяч рублей. Но "МРСК Юга" не согласилась с этим решением и попыталась его обжаловать сначала в арбитражном суде Ростовской области, а после в суде высшей инстанции. Однако апелляционный суд также оказался на стороне антимонопольной службы.