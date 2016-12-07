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УФАС оштрафовал "МРСК Юга" на 600 тыс руб

7 декабря 2016, 11:40
Пятнадцатый апелляционный суд признал законным решение Управления федеральной антимонопольной службы по Ростовской области о привлечении к административной ответственности компании "МРСК Юга" за завышение требований при подключении к электросетям, следует из документов, размещенных в картотеке дел в системе российского арбитража.

Из материалов дела следует, что в  Управление ростовского ФАС поступило заявление от одного из жителей станицы Боковская. Мужчина пожаловался на то, что заключил договор с энергораспределительной компанией о присоединении его домовладения к электросетям. Но, по условиям договора, владелец дома обязан своими силами подвести электропровод до границ земельного участка, что является нарушением законодательства.

УФАС принял решение о привлечении компании к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 600 тысяч рублей. Но "МРСК Юга" не согласилась с этим решением и попыталась его обжаловать сначала в арбитражном суде Ростовской области, а после в суде высшей инстанции. Однако апелляционный суд также оказался на стороне антимонопольной службы.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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