В Парке Октябрьской Революции в Ростове установили светящегося медведя

"Также здесь появились светящийся шар и аллея со святящимися фигурами", - говорится в сообщении.
На улице Береговой торговые точки украсили новогодней иллюминацией. Возле здания консерватории на проспекте Буденновском установили объемные элементы в виде шаров.
Вдоль Большой Садовой будут украшены деревья. В Первомайском районе к праздникам подготовили территорию возле мемориала чернобыльцам.
В Ворошиловском районе появилась композиция "2017" со светящимся тоннелем. Скоро появится комета, состоящая из пятиметровой звезды и двенадцатиметрового хвоста.
В Железнодорожном районе сделали "Звездное небо".
Уточняется, что в текущем году в городе украшено на 30% объектов больше, чем в прошлом.