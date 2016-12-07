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В Парке Октябрьской Революции в Ростове установили светящегося медведя

7 декабря 2016, 09:08
В Ростове-на-Дону в парке имени Октябрьской Революции специалисты установили светящегося медведя к новогодним праздникам, сообщает в среду горадминистрация.

"Также здесь появились светящийся шар и аллея со святящимися фигурами", - говорится в сообщении.

На улице Береговой торговые точки украсили новогодней иллюминацией. Возле здания консерватории на проспекте Буденновском установили объемные элементы в виде шаров.

Вдоль Большой Садовой будут украшены деревья. В Первомайском районе к праздникам подготовили территорию возле мемориала чернобыльцам.

В Ворошиловском районе появилась композиция "2017" со светящимся тоннелем. Скоро появится комета, состоящая из пятиметровой звезды и двенадцатиметрового хвоста.

В Железнодорожном районе сделали "Звездное небо".

Уточняется, что в текущем году в городе украшено на 30% объектов больше, чем в прошлом.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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