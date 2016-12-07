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WorldSkills Russia состоится на Дону в феврале

7 декабря 2016, 07:48
В Ростовской области в феврале будущего года запланировано провести второй региональный чемпионат "Молодые профессионалы", сообщает в среду правительство региона.

"Мероприятие состоится с 19 по 22 февраля. В нем поучаствуют свыше 100 студентов из более чем 60 профорганизаций. Все они прошли спецподготовку и отбор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурсные задания разработали исходя из требований международного стандарта.

Первое подобное мероприятие состоялось в нынешнем году. Были представлены такие компетенции, как сварочные технологии, поварское дело, парикмахерское искусство.

При этом большинство компетенций входят в ТОП-50 самых востребованных профессий.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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