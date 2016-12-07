WorldSkills Russia состоится на Дону в феврале

"Мероприятие состоится с 19 по 22 февраля. В нем поучаствуют свыше 100 студентов из более чем 60 профорганизаций. Все они прошли спецподготовку и отбор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что конкурсные задания разработали исходя из требований международного стандарта.
Первое подобное мероприятие состоялось в нынешнем году. Были представлены такие компетенции, как сварочные технологии, поварское дело, парикмахерское искусство.
При этом большинство компетенций входят в ТОП-50 самых востребованных профессий.