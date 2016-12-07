Защита Децла настаивает в суде Ростова, что он не "чмо"

Децл подал в суд на ростовского музыканта и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере миллиона рублей за то, что Вакуленко назвал Кирилла Толмацкого в своем микроблоге в Twitter "лохматым чмом".
"Децл на международной конференции попросил объяснить значение слова чмо. Объясняется это слово как неприятный человек, грязевый человек, которого можно унизить. В молодежном сленге чмо означает морально опустившегося убогого человека", - сказал защитник.
По его словам, Децл мог быть таковым в детстве, но сейчас у него жена и 10-летний ребенок.
"В детстве он был взбалмошным артистом, но сейчас он…", - замялся адвокат.
"Хороший, добрый человек", - подсказал ему Баста.
Ранее ростовчанин сообщил в соцсетях, что намерен лично присутствовать на заседании суда, и представил результаты лингвистической экспертизы, из которой следует, что фраза "Децл - лохматое чмо" не является оскорблением.
Защита Басты настаивает, что определение "чмо" имеет субъективно-оценочный характер и не может быть расценено как порочащие сведения. "Для одних Децл - лохматое чмо и это истина, а для других ложь. Чмо – это неотъемлемая часть субкультуры, к которой себя причисляют оба артиста", - сказал адвокат.