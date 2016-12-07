Защита Децла настаивает в суде Ростова, что он не "чмо"

Защита Басты настаивает, что определение "чмо" имеет субъективно-оценочный характер и не может быть расценено как порочащие сведения. "Для одних Децл - лохматое чмо и это истина, а для других ложь. Чмо – это неотъемлемая часть субкультуры, к которой себя причисляют оба артиста", - сказал адвокат.