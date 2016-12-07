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Защита Децла настаивает в суде Ростова, что он не "чмо"

7 декабря 2016, 05:29
Адвокат музыканта Кирилла Толмацкого (известен как Децл) в среду в суде Ростова-на-Дону заявил, что определение "чмо" не соответствует его подзащитному, передает корреспондент RostovGazeta из зала суда.

Децл подал в суд на ростовского музыканта и потребовал возместить ему моральный ущерб в размере миллиона рублей за то, что Вакуленко назвал Кирилла Толмацкого в своем микроблоге в Twitter "лохматым чмом".

"Децл на международной конференции попросил объяснить значение слова чмо. Объясняется это слово как неприятный человек, грязевый человек, которого можно унизить. В молодежном сленге чмо означает морально опустившегося убогого человека", - сказал защитник.

По его словам, Децл мог быть таковым в детстве, но сейчас у него жена и 10-летний ребенок.

"В детстве он был взбалмошным артистом, но сейчас он…", - замялся адвокат.

"Хороший, добрый человек", - подсказал ему Баста. 

Ранее ростовчанин сообщил в соцсетях, что намерен лично присутствовать на заседании суда, и представил результаты лингвистической экспертизы, из которой следует, что фраза "Децл - лохматое чмо" не является оскорблением.

Защита Басты настаивает, что определение "чмо" имеет субъективно-оценочный характер и не может быть расценено как порочащие сведения. "Для одних Децл - лохматое чмо и это истина, а для других ложь. Чмо – это неотъемлемая часть субкультуры, к которой себя причисляют оба артиста", - сказал адвокат.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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