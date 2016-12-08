Баста пообещал накормить Децла в Ростове шашлыком, но раков "зажал"

В среду суд обязал Вакуленко выплатить штраф в 50 тысяч рублей за оскорбление Толмацкого в сети интернет. Баста неоднократно называл хип-хоп исполнителя "лохматым чмом" и продолжает называть его так и после решения суда. Децл на заседание не явился.
"Я неоднократно приглашал его (Децла — прим.ред.) в Ростов, поесть шашлыков на левом берегу Дона. У нас там есть точка. Донских раков мы ему не дадим, но мяском накормим", — сообщил Вакуленко.
После суда фанаты предложили Басте скинуться деньгами, но тот отказался, отметив, что готов отдать "полтос" адвокату Децла хоть сейчас.