rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-работницу УФМС будут судить на Дону за незаконный учет 40 мигрантов

8 декабря 2016, 09:44
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении бывшей работницы межрайонного отдела УФМС, которую обвиняют в незаконной постановке на учет свыше 40 иностранцев, сообщает в четверг областное управление СКР.

"По данным следствия, фигурантка за два года незаконно поставила на миграционный учет более 40 иностранцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемая признала вину. Теперь ей грозит до четырех лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28