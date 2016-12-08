Экс-работницу УФМС будут судить на Дону за незаконный учет 40 мигрантов
8 декабря 2016, 09:44
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении бывшей работницы межрайонного отдела УФМС, которую обвиняют в незаконной постановке на учет свыше 40 иностранцев, сообщает в четверг областное управление СКР.
"По данным следствия, фигурантка за два года незаконно поставила на миграционный учет более 40 иностранцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемая признала вину. Теперь ей грозит до четырех лет заключения.