Ещё три дома проблемного ЖК "Европейский" в Ростове сдадут в 2017 г

ЖК "Европейский" строится на территории бывшего аэродрома ДОСААФ в Ростове-на-Дону. Своих квартир дольщики дожидаются с 2015 года. Среди десяти недостроенных домов большая часть – на этапе котлована. В сентябре ООО "Лукойл-ТТК" требовала признать одного из застройщиков комплекса — ООО "Рубин" банкротом. В ноябре этого года девелопера заподозрили в мошенничестве.