Ещё три дома проблемного ЖК "Европейский" в Ростове сдадут в 2017 г

ЖК "Европейский" строится на территории бывшего аэродрома ДОСААФ в Ростове-на-Дону. Своих квартир дольщики дожидаются с 2015 года. Среди десяти недостроенных домов большая часть – на этапе котлована. В сентябре ООО "Лукойл-ТТК" требовала признать одного из застройщиков комплекса — ООО "Рубин" банкротом. В ноябре этого года девелопера заподозрили в мошенничестве.
"Завершить строительно-монтажные работы и подготовить к вводу в эксплуатацию литер 23 обещают до конца мая, литер 24а – до конца июня и литер 22 — до конца июля. Ответственным за исполнение обязательств перед дольщиками назначен представитель застройщиков ООО "Рубин", ООО "Новер" и ООО "СтройСтарт" Вардан Исраелян", — значится в документах.
Ранее сообщалось, чтобы достроить десять домов комплекса, требуется еще более 600 миллионов рублей.