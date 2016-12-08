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Ещё три дома проблемного ЖК "Европейский" в Ростове сдадут в 2017 г

8 декабря 2016, 09:32
Старый застройщик пообещал завершить строительство еще трех домов недостроенного жилого комплекса "Европейский" в городе Ростове-на-Дону в мае-июле следующего года, стало известно журналисту RostovGаzeta из материалов, которым обладает агентство.

ЖК "Европейский" строится на территории бывшего аэродрома ДОСААФ в Ростове-на-Дону. Своих квартир дольщики дожидаются с 2015 года. Среди десяти недостроенных домов большая часть – на этапе котлована. В сентябре ООО "Лукойл-ТТК" требовала признать одного из застройщиков комплекса — ООО "Рубин" банкротом. В ноябре этого года девелопера заподозрили в мошенничестве.

"Завершить строительно-монтажные работы и подготовить к вводу в эксплуатацию литер 23 обещают до конца мая, литер 24а – до конца июня и литер 22 — до конца июля. Ответственным за исполнение обязательств перед дольщиками назначен представитель застройщиков ООО "Рубин", ООО "Новер" и ООО "СтройСтарт" Вардан Исраелян", — значится в документах.

Ранее сообщалось, чтобы достроить десять домов комплекса, требуется еще более 600 миллионов рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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