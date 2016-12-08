Ликвидация коммунальной аварии под Ростовом затягивается

На улице Подтелкова в 10 часов утра произошла авария на водоводе, в результате в ряде домов отключили холодное водоснабжение.
"Днем специалистам удалось устранить аварию, система была запущена. Однако позже вновь обнаружили неисправность, из-за которой пришлось совершить аварийное отключение воды. Когда восстановят водоснабжение – мы не знаем", - уточнил диспетчер.
Напомним, в Таганроге ночью в четверг также произошла коммунальная авария, в результате которой жители района временно остались без воды. Воду вернули в дома жителей, как и было запланировано, в 15:00.