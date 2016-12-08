rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ликвидация коммунальной аварии под Ростовом затягивается

8 декабря 2016, 11:59
Коммунальщики не смогли в течения дня устранить аварию на водоводе, оставившую без воды жителей города Аксая Ростовской области, когда именно в дома пустят воду – неизвестно, сообщил RostovGazeta сотрудник единой диспетчерской службы Аксайского района.

На улице Подтелкова в 10 часов утра произошла авария на водоводе, в результате в ряде домов отключили холодное водоснабжение.

"Днем специалистам удалось устранить аварию, система была запущена. Однако позже вновь обнаружили неисправность, из-за которой пришлось совершить аварийное отключение воды. Когда восстановят водоснабжение – мы не знаем", - уточнил диспетчер.

Напомним, в Таганроге ночью в четверг также произошла коммунальная авария, в результате которой жители района временно остались без воды. Воду вернули в дома жителей, как и было запланировано, в 15:00.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28