Ликвидирована авария, оставившая жителей Таганрога без воды

По его словам, воду жители получили около 15.30, то есть спустя пять часов после обнаружения инцидента.
"В настоящий момент воду дали всем жителем домов на улице Глушко и Розы Люксембург, где ночью произошел порыв", - рассказал работник аварийно-диспетчерской службы.
На перекрестке улиц Глушко и Розы Люксембург ночью в четверг произошел порыв водовода, пришлось временно отключить водоснабжение. По данным некоторых региональных СМИ, в огромную лужу, которая образовалась из-за коммунальной аварии, попала иномарка. Водитель самостоятельно сумел выбраться из ямы.