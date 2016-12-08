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"Почта России" в Ростовской области уволила укравшую деньги сотрудницу

8 декабря 2016, 04:59
В Ростовской области уволена глава отделения почтовой связи Красный Луч Каменоломнинского почтамта, осужденная за кражу денег, прокомментировала публикацию RostovGazeta руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Южный УФПС Ростовской области Александра Гладкова.

По ее словам, факт нарушения был выявлен ходе служебной проверки. Материалы были переданы в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам заключения условно руководителя одного из отделений "Почты России" за кражу денег организации. Женщина в течение нескольких лет продавала периодические издания, принадлежащие организации, а вырученные средства забирала себе. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

В "Почте России" подчеркнули, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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