"Почта России" в Ростовской области уволила укравшую деньги сотрудницу

По ее словам, факт нарушения был выявлен ходе служебной проверки. Материалы были переданы в правоохранительные органы.
Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам заключения условно руководителя одного из отделений "Почты России" за кражу денег организации. Женщина в течение нескольких лет продавала периодические издания, принадлежащие организации, а вырученные средства забирала себе. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.
В "Почте России" подчеркнули, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций.