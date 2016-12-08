"Почта России" в Ростовской области уволила укравшую деньги сотрудницу

Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам заключения условно руководителя одного из отделений "Почты России" за кражу денег организации. Женщина в течение нескольких лет продавала периодические издания, принадлежащие организации, а вырученные средства забирала себе. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.