rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростов хочет получить субсидии на развитие инфраструктуры новых районов

8 декабря 2016, 04:02
Власти Ростова-на-Дону готовят заявку к участию в конкурсе для получения субсидии из федерального бюджета на возведение объектов социнфратруктуры на территории новых жилых районов, сообщает в четверг горадминистрация.

"К этим районам относятся "Левенцовский", "Суворовский" и "Красный Аксай", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидии могут направить на строительство объектов социнфраструктуры и автодорог.

В конкурсе могут принять участие все субъекты РФ.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28