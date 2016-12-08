Ростов хочет получить субсидии на развитие инфраструктуры новых районов

Власти Ростова-на-Дону готовят заявку к участию в конкурсе для получения субсидии из федерального бюджета на возведение объектов социнфратруктуры на территории новых жилых районов, сообщает в четверг горадминистрация.

"К этим районам относятся "Левенцовский", "Суворовский" и "Красный Аксай", - говорится в сообщении. Уточняется, что субсидии могут направить на строительство объектов социнфраструктуры и автодорог. В конкурсе могут принять участие все субъекты РФ.