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Ростовчан просят помочь осуществить новогодние мечты детдомовцев

8 декабря 2016, 08:28
Волонтеры собрали тысячи писем детей из детдомов Ростовской области, стать Дедом Морозом для малышей, оставшихся без родителей, сможет каждый, рассказала RostovGazeta сотрудник благотворительной организации "Цветик Семицветик" Юлия Ульшина.

"В нашем ведении дети из социальных приютов, малообеспеченные многодетные семьи,  мамы, оставшиеся в трудной жизненной ситуации. Малыши написали тысячи писем. Просим всех принять участие в акции и подарить в Новом году небольшое чудо хотя бы одному нуждающемуся ребенку", - говорит Ульшина.

В основном, по словам волонтеров, дети просят игрушки или сладкие подарки, а подростки мечтают о плеерах, наушниках.  

"К примеру, Батайский приют попросил подарить телевизор и DVD-проигрыватель, у них сломались, а дети в младшей группе очень любят мультики", - продолжает Ульшина.

Волонтеры отмечают, что в прошлом году выполнять желания малышей им помогали спонсоры, но из-за нестабильной финансовой ситуации теперь им пришлось обратиться к неравнодушным местным жителям.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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