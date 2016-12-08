Ростовчан просят помочь осуществить новогодние мечты детдомовцев

"В нашем ведении дети из социальных приютов, малообеспеченные многодетные семьи, мамы, оставшиеся в трудной жизненной ситуации. Малыши написали тысячи писем. Просим всех принять участие в акции и подарить в Новом году небольшое чудо хотя бы одному нуждающемуся ребенку", - говорит Ульшина.
В основном, по словам волонтеров, дети просят игрушки или сладкие подарки, а подростки мечтают о плеерах, наушниках.
"К примеру, Батайский приют попросил подарить телевизор и DVD-проигрыватель, у них сломались, а дети в младшей группе очень любят мультики", - продолжает Ульшина.
Волонтеры отмечают, что в прошлом году выполнять желания малышей им помогали спонсоры, но из-за нестабильной финансовой ситуации теперь им пришлось обратиться к неравнодушным местным жителям.