Ростовчан просят помочь осуществить новогодние мечты детдомовцев

"В нашем ведении дети из социальных приютов, малообеспеченные многодетные семьи, мамы, оставшиеся в трудной жизненной ситуации. Малыши написали тысячи писем. Просим всех принять участие в акции и подарить в Новом году небольшое чудо хотя бы одному нуждающемуся ребенку", - говорит Ульшина.