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Ростовский драмтеатр планирует завоевать "Золотую маску"

8 декабря 2016, 05:13
Ростовский академический театр им.М.Горького может со своими спектаклями претендовать на "Золотую маску", заявил художественный руководитель театра Александр Пудин.

"Будут хорошие работы – не будем гнушаться тем, что выходить и на "Золотую маску", где совершенно другие требования, другие вкусы, другая эстетика. Мы должны держать марку", - рассказал он.

Годом ранее театр Горького привёз главную награду фестиваля "Золотой витязь" за постановку "Тихий Дон", в этом ростовчане привезли "Серебряного витязя" за спектакль "Цыган".

Приз был вручён в рамках XIV Международного театрального фестиваля, где, по словам Резванова, в составе международного жюри присутствовали представители Сербии, Черногории, Польши, Украины.

Пудин также отметил, что театр поддерживает тенденцию сохранения баланса в искусстве – совсем недавно в театральном искусстве был перекос в сторону новой драмы, нового слова, а не академического, психологического театра драмы.

"Золотого витязя" вручают в Москве с 2002 года, "Золотую маску" с 1993 года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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