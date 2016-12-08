Ростовский драмтеатр планирует завоевать "Золотую маску"

"Будут хорошие работы – не будем гнушаться тем, что выходить и на "Золотую маску", где совершенно другие требования, другие вкусы, другая эстетика. Мы должны держать марку", - рассказал он.
Годом ранее театр Горького привёз главную награду фестиваля "Золотой витязь" за постановку "Тихий Дон", в этом ростовчане привезли "Серебряного витязя" за спектакль "Цыган".
Приз был вручён в рамках XIV Международного театрального фестиваля, где, по словам Резванова, в составе международного жюри присутствовали представители Сербии, Черногории, Польши, Украины.
Пудин также отметил, что театр поддерживает тенденцию сохранения баланса в искусстве – совсем недавно в театральном искусстве был перекос в сторону новой драмы, нового слова, а не академического, психологического театра драмы.
"Золотого витязя" вручают в Москве с 2002 года, "Золотую маску" с 1993 года.