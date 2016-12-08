Таганрогская "Тепловая генерация" подала на банкротство "Тепловых сетей"

Из сообщений СМИ "Тепловые сети" задолжали за поставленное тепло и горячую воду котельной порядка 48 миллионов рублей. Еще 220 миллионов должен компании завод "Тагмет".



Напомним, что сама "Тепловая генерация" также была признана банкротом. Истцом по этому делу выступает "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". Ранее газоснабжающая компания прекратила подачу "голубого топлива" "Тепловой генерации" из-за многомиллионных долгов. Позже дочка "Газпрома" восстановила газоснабжение котельной после оформления договора залога имущества. Однако впоследствии руководство таганрогской компании отказалось от выполнения условий договора. После этого было инициирована процедура банкротства.

