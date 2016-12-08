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Таганрогская "Тепловая генерация" подала на банкротство "Тепловых сетей"

8 декабря 2016, 07:01
Таганрогская компания "Тепловая генерация", котельная которой снабжает несколько районов города, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать банкротом "Тепловые сети", следует из информации, опубликованной в электронной картотеке дел в системе российского арбитража.

Из сообщений СМИ "Тепловые сети" задолжали за поставленное тепло и горячую воду котельной порядка 48 миллионов рублей. Еще 220 миллионов должен компании завод "Тагмет".

Напомним, что сама "Тепловая генерация" также была признана банкротом. Истцом по этому делу выступает "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". Ранее газоснабжающая компания прекратила подачу "голубого топлива" "Тепловой генерации" из-за многомиллионных долгов. Позже дочка "Газпрома" восстановила газоснабжение котельной после оформления договора залога имущества. Однако впоследствии руководство таганрогской компании отказалось от выполнения условий договора. После этого было инициирована процедура банкротства.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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