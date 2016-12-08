Жителя Дона не стали наказывать за обман "Сбербанка" на 10 млн руб
8 декабря 2016, 11:17
Ремонтненский райсуд Ростовской области приговорил к 1,5 года заключения и освободил по амнистии мужчину, которого признали виновным в обмане компании "Сбербанк" почти на 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте суда.
"Фигурант предоставил в банк ложные сведения о своем финансовом состоянии, в результате чего получил кредит в сумме 9,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.