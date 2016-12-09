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Авария вновь оставила жителей города под Ростовом на день без воды

9 декабря 2016, 04:13
Воду в городе Аксае Ростовской области отключили в четверг утром из-за коммунальной аварии, водоснабжение коммунальщики обещают дать к вечеру в пятницу, сообщил специалист городского водоканала.

"Специалисты все еще устраняют аварию на улице Подтелкова, по предварительным данным, вода поступит в дома жителей в 17:00", - рассказал работник горводоканала.

В единой диспетчерской службе Аксайского района также сообщили, что на некоторых улицах города нет света. Из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв электролиний.

"Бригада устраняет аварию, когда свет вернется в дома местных жителей – неизвестно", - отметил диспетчер.

Напомним, в четверг около 10 часов утра  в Аксае на улице Подтелкова произошла авария. В результате в ряде домов отключили холодное водоснабжение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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