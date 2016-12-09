Авария вновь оставила жителей города под Ростовом на день без воды

"Специалисты все еще устраняют аварию на улице Подтелкова, по предварительным данным, вода поступит в дома жителей в 17:00", - рассказал работник горводоканала.
В единой диспетчерской службе Аксайского района также сообщили, что на некоторых улицах города нет света. Из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв электролиний.
"Бригада устраняет аварию, когда свет вернется в дома местных жителей – неизвестно", - отметил диспетчер.
Напомним, в четверг около 10 часов утра в Аксае на улице Подтелкова произошла авария. В результате в ряде домов отключили холодное водоснабжение.