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Баста выпустит новый альбом о ростовских парнях до конца года

9 декабря 2016, 03:31
Баста до конца года запишет новый альбом "Ноггано "Лакшери" о ростовской молодежи, сообщил сам рэпер на пресс-конференции после завершения судебного разбирательства с Децлом в городе Ростове-на-Дону.

В среду в здании октябрьского районного суда города Ростова-на-Дону хип-хоп-исполнитель и рэпер судились из-за оскорбления чести и достоинства Кирилла Толмацкого (Децла). Ранее Василий Вакуленко (Баста) в своем аккаунте в социальной сети Twitter назвал его "лохматым чмом". Суд обязал Басту выплатить 50 тысяч рублей за оскорбление, но позволил оставить записи в соцсети. Баста пообещал фанатам не сочинять об этом песен, анонсировав выход нового альбома.

"Там будут 30 замечательных песен с разным настроением и разными историями о красивой легкой жизни ростовской молодежи", — отметил Баста.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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