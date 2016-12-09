Баста выпустит новый альбом о ростовских парнях до конца года

В среду в здании октябрьского районного суда города Ростова-на-Дону хип-хоп-исполнитель и рэпер судились из-за оскорбления чести и достоинства Кирилла Толмацкого (Децла). Ранее Василий Вакуленко (Баста) в своем аккаунте в социальной сети Twitter назвал его "лохматым чмом". Суд обязал Басту выплатить 50 тысяч рублей за оскорбление, но позволил оставить записи в соцсети. Баста пообещал фанатам не сочинять об этом песен, анонсировав выход нового альбома.