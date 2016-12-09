"Бизнес-нетворкинг" объединил свыше 100 предпринимателей Ростова

"Цель встречи – расширить круг деловых знакомств, не только с теми, с кем можно работать, но и просто на личном уровне познакомиться с новыми интересными людьми, поделиться идеями. Это может быть такой рост для бизнесмена, о котором он ранее и не предполагал", - рассказал Жугастров.

На мероприятии присутствовало около 150 человек – это бизнесмены, занимающиеся разными сферами бизнеса – от производства и добычи угля до продажи украшений для собак.

