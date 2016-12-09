"Бизнес-нетворкинг" объединил свыше 100 предпринимателей Ростова

Изначально организатор проекта Трофим Жугастров планировал пригласить только своих друзей-предпринимателей, затем он решил расширить мероприятие и позвать всех предпринимателей Ростовской области.
"Цель встречи – расширить круг деловых знакомств, не только с теми, с кем можно работать, но и просто на личном уровне познакомиться с новыми интересными людьми, поделиться идеями. Это может быть такой рост для бизнесмена, о котором он ранее и не предполагал", - рассказал Жугастров.
На мероприятии присутствовало около 150 человек – это бизнесмены, занимающиеся разными сферами бизнеса – от производства и добычи угля до продажи украшений для собак.
По словам организатора "Бизнес-нетворкинга", если предприниматели оставят после встречи положительный отзыв, то подобные мероприятия станут проводить чаще.
Нетворкинг — это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы. Задачи нетворкинга - выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь.