rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

"Бизнес-нетворкинг" объединил свыше 100 предпринимателей Ростова

9 декабря 2016, 06:10
Около 150 предпринимателей из Ростовской области приняли участие в "Бизнес-нетворкинге", бизнесмены разных сфер познакомились между собой, а многие из них благодаря встрече даже стали партнерами.

Изначально организатор проекта Трофим Жугастров планировал пригласить только своих друзей-предпринимателей, затем он решил расширить мероприятие и позвать всех предпринимателей Ростовской области.

"Цель встречи – расширить круг деловых знакомств, не только с теми, с кем можно работать, но и просто на личном уровне познакомиться с новыми интересными людьми, поделиться идеями. Это может быть такой рост для бизнесмена, о котором он ранее и не предполагал", - рассказал Жугастров.
На мероприятии присутствовало около 150 человек – это бизнесмены, занимающиеся разными сферами бизнеса – от производства и добычи угля  до продажи украшений для собак.

По словам организатора "Бизнес-нетворкинга", если предприниматели оставят после встречи положительный отзыв, то подобные мероприятия станут проводить чаще.


Нетворкинг — это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы.  Задачи нетворкинга - выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28