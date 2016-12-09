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Два новых инвестпроекта появились на Дону

9 декабря 2016, 09:05
Территория опережающего социально-экономического развития "Гуково" в Ростовской области пополнилась двумя резидентами, которые будут реализовывать инвестпроекты, сообщает в пятницу правительство региона.

Компания "Европлита" планирует осуществить инвестпроект для производства плит пустотного настила и других длинномерных изделий. Стоимость работ составит 52,3 миллиона рублей. Появится свыше 40 новых мест для работы. Проект будет реализован за 2,5 года.

Вторым резидентом является организация "Квадро". Она хочет модернизировать действующее производство по выпуску подсолнечного масла. Стоимость мероприятий составит пять миллионов рублей. Появится 20 мест для работы.

Теперь в "Гуково" будет зарегистрировано пять резидентов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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